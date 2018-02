Vragen over bonnenregen 's-Heerenberg

'S-HEERENBERG - De Lijst Groot Montferland wil opheldering over het handhavingsbeleid van de blauwe zone in 's-Heerenberg. De afgelopen twee maanden hebben veel automobilisten daar een parkeerboete gekregen terwijl er jarenlang niet gehandhaafd werd.

Volgens de ondernemers in het centrum worden bezoekers die hun parkeerschijf vergeten sinds december massaal op de bon geslingerd. Een bekeuring is meteen 104 euro. Helemaal op marktdagen is het raak.

Winkeliers zijn bang dat bezoekers - onder wie veel Duitsers - hierdoor wegblijven. Volgens de gemeente zijn er in de eerste twee weken van december waarschuwingen uitgedeeld, maar niemand zegt zo'n waarschuwing te hebben gekregen.

Opheldering gevraagd

Lijst Groot Montferland gaat vanavond vragen stellen over de kwestie tijdens de commissievergadering. Raadslid Henk Groote van die partij woont zelf in 's-Heerenberg en heeft ook meerdere klachten over de parkeerboetes gekregen. Hij wil duidelijkheid over hoe het nu precies zit met de waarschuwingen en daarnaast is hij benieuwd of het college nog in gesprek gaat met de ondernemers om hierover te praten.

Burgemeester De Baat zal antwoord moeten geven op de vragen aangezien hij verantwoordelijk is voor handhaving in de gemeente.

