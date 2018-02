Bijna 230 leerlingen vrij dankzij kapotte klimaatinstallatie

NIJMEGEN - Elk nadeel heb zijn voordeel, zei Nederlands bekendste voetballer Johan Cruijff ooit. En dat geldt zeker voor de leerlingen van Brede school het Kleurrijk in Nijmegen. Door een kapotte klimaatinstallatie zijn de leerlingen deze dinsdag vrij. Degenen die thuis niet opgevangen konden worden, krijgen deze dinsdag op de school liefst twee keer gymles én een kookles.

'Gisteravond begonnen de problemen. We hebben meteen beheer ingeschakeld om ernaar te kijken', vertelt directrice Antoinette van Zuijlen. 'Tijdens die controle bleek dat de klimaatinstallatie precies in dat gedeelte van het gebouw waar we les geven, kapot was.'

Meteen nadat de problemen waren vastgesteld, werden de ouders van alle bijna 230 kinderen ingelicht. Dat verliep via de mail of een groepsapp. 'Praktisch alle ouders hebben we te pakken gekregen. Ik denk dat misschien drie of vier ouders vanochtend pas met het probleem werden geconfronteerd.'

'Petje af voor ouders'

De ouders werd gevraagd of de kinderen deze dinsdag eventueel thuis konden worden gehouden. Voor 41 kinderen kon op zo'n korte termijn geen opvang worden geregeld. Deze groep werd daarom - in overleg met de ouders en school - in een andere ruimte van het gebouw aan de Thijmstraat opgevangen, waar de installatie wel nog werkt.

'Echt een petje af voor de ouders. Zij dachten allemaal mee. Het is natuurlijk ook gewoon pure pech dat zoiets gebeurt.' De 41 kinderen die op de school zitten, krijgen vandaag geen les. 'Ze hebben vanochtend al een gymles gehad. Hebben daarna boodschappen gedaan en gekookt. En straks gaan de kinderen nog een keer bewegen.'

Goede vooruitzichten

Ondertussen is het installatiebedrijf al sinds maandagavond bezig de installatie te repareren. 'De vooruitzichten zijn goed. We hopen dat de kinderen morgen gewoon weer naar school kunnen gaan.'

Het is overigens niet de eerste keer dit jaar dat kinderen van de school door omstandigheden geen les kregen. Ook de Nijmeegse school kampte vorige week namelijk met een flinke griepepidemie onder de leraren. Omdat er geen vervangende leerkracht werd gevonden, werd één groep naar huis gestuurd.

'Prima oplossing'

'Natuurlijk vinden de kinderen het niet erg om een dagje vrij te zijn. Het is ook wel lekker voor ze om extra veel aandacht te krijgen van een juf of meester. Gelukkig kunnen we dat wel opvangen, waardoor ze geen achterstand oplopen. Dus voor een dagje is het prima opgelost.'

