Volkszanger stapt kickboksring in: 'Ben al een jaar aan het trainen' Volkszanger Frank van Etten

APELDOORN - Optreden voor het publiek doet hij vaak. Maar nog nooit eerder in een kickboksring. Volkszanger Frank van Etten uit Apeldoorn neemt het op 21 april in de Hanzehal in Zutphen op tegen collega-zanger Jaman.

'Ik ben al een klein jaar volop aan het trainen', vertelt Van Etten dinsdag. 'Ik ben van 110 naar 90 kilo gegaan. Je moet op alles letten, zoals je voeding. Ik train acht keer in de week. Dat is behoorlijk intensief. Het is echt een gevecht om het doel te halen.' Goede doel 'Ik doe het voor een goed doel', legt Van Etten uit. Met zijn kickbokspartij haalt hij geld op voor de Zutphense kinderboerderij De Schouw. Bang voor zijn tegenstander Jaman is hij niet. 'Ik heb er alle vertrouwen in. Mijn trainer is vijf keer Europees kampioen geweest. Hij zegt: appeltje, eitje.' Van Etten moet dan ook ongeschonden uit de strijd komen. 'Ik heb de volgende dag drie boekingen, dus ik moet volop aan de bak', lacht hij. Zie ook: Kinderboerderij De Schouw in Zutphen is veel meer dan een dierenweitje' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl