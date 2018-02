Van computerpark naar appartementencomplex: verbouwing ING-kolos begonnen

In 1967 wordt het tweede girokantoor van Nederland geopend in Arnhem. 'De Reus' wordt de betonnen kolos ook wel genoemd. En als Piet Schrijver er in 1968 komt werken, hebben net de eerste computers hun intrede gedaan.

'Die postgiro die we geautomatiseerd verwerkten, dat was een voorbeeld zelfs voor andere landen', herinnert Schrijver zich. 'Vanuit Engeland kwamen ze hier kijken hoe we dat deden.'

In het gebouw werkten in de hoogtijdagen 3.400 mensen. Er waren dan ook meer gemeenten die vanwege de werkgelegenheid deze vestiging van de Postgiro binnen wilden halen. Dat de dienst zich in Arnhem vestigde, werd gezien als een overwinning voor de stad.

Modernste computerpark van Europa

Schrijver heeft altijd met veel plezier gewerkt in de ING-kolos. Hij was werkzaam op de afdeling automatisering met de nieuwste 'supercomputers'. Gigantische machines die hele vloeren bezetten. het Polygoonjournaal noemt het kantoorgebouw zelfs het 'modernste computerpark van Europa'.

De allereerste supercomputer van IBM werd het startpunt voor een inpandig computermuseum, waar Schrijver na zijn pensionering als vrijwilliger aan de gang ging. Dat museum moest twee jaar geleden wijken vanwege de verbouwing die nu officieel is begonnen. 'Dat was voor ons wel jammer, want we zaten er mooi. We moesten verkassen naar Amsterdam.'

Of hij er zelf zou willen wonen als de appartementen straks opgeleverd worden? 'Nou, ik heb veel activiteiten waar ik hier in Huissen betrokken bij ben. Maar ik vind het mooi dat het gebouw wel blijft bestaan.'

In de gebouwen worden samen ruim 500 nieuwe appartementen gerealiseerd. Onder het hoofdgebouw komen twee horecapaviljoens en mogelijk ook een supermarkt. Het bouwproject moet in 2020 zijn afgerond.

