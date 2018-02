Carnavalskrakers gaan met de tijd mee

ANGEREN - Vroeger waren het carnavalskrakers als 'Uche, Uche' en 'Daar in dat kleine café aan de haven,' maar die zijn inmiddels uit het repertoire. Dweilorkest de 'Deurdweilers' uit Angeren vindt het er eigenlijk alleen maar leuker op geworden. Ze spelen nu hits van Coldplay tot George Baker. Met de carnaval in het vooruitzicht, breekt er een drukke periode aan voor de muzikanten.

Schoolcarnaval

De Angerense Tom Smits en Martijn Mathijssen zijn de enige twee leden die nog over zijn van het allereerste begin. 26 jaar geleden bedacht Tom dat het hoog tijd was om het schoolcarnaval nieuw leven in te blazen. Na een rondje langs de klassen, bleek dat er genoeg animo was voor een carnavalsorkest. In 1991 waren de 'Deurdweilers' een feit. Ze begonnen met een groepje van elf, maar inmiddels heeft het orkest 25 fanatieke spelers.

Ze groeiden uit tot een band met aanzien. De Deurdweilers treden op op festivals als de Zwarte Cross en ze werden drie keer Nederlands kampioen.

Van de veertig optredens die ze per jaar hebben, zijn er ongeveer tien rondom carnaval. Samen met de jaarlijkse Bemmelse Dweildag, blijft het carnaval een hoogtepunt.

