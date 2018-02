Deel dit artikel:











Jezus Leeft doet mee in Apeldoorn Foto: jezusleeft.nl

APELDOORN - De partij Jezus Leeft doet in Apeldoorn mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Dat heeft de gemeente Apeldoorn bevestigd. Jezus Leeft is daarmee de 15e partij die in Apeldoorn meedoet.

Jezus Leeft heeft in Apeldoorn één kandidaat-gemeenteraadslid: Marloes Schouten. De deelname van de partij moet nog wel worden goedgekeurd door het hoofdstembureau. Wanneer blijkt dat de partij ergens mee in verzuim is gebleven, kan dat nog worden aangepast. Dat geldt voor alle politieke partijen die meedoen. Nog nooit een zetel Jezus Leeft werd in november 2013 opgericht. De partij deed tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vier jaar geleden ook al mee in een aantal andere gemeenten. Apeldoorn is de enige Gelderse gemeente waar de partij deelneemt. De partij deed ook mee aan de Europese Parlementsverkiezingen in 2014 en bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 in de provincies Noord-Brabant, Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland. Tot nu toe haalde de partij nooit een zetel. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl