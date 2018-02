Arnhem favoriet voor NK marathon op natuurijs; misschien donderdag al

ARNHEM - Als alles meezit, dan wordt donderdagavond in Arnhem het NK marathon op natuurijs gereden. 'Het wordt spannend', stelt Marcel van der Burgh van ijsvereniging STG Rijn IJssel.

'Als enige baan in Nederland hebben we ijs', zegt hij over ijsbaan Thialf op sportpark Cranevelt. 'De baan ligt in de bossen en op 60 meter hoogte. Dat scheelt een graad. De tussenstand is goed. We steken er met kop en schouders bovenuit. Maar dat is geen garantie.'

Vorst, vorst en vorst

'Wat we nodig hebben is vorst, vorst en vorst', grapt Van der Burgh. Als hij hoort dat weerinstituut MeteoGroup in Wageningen voor donderdag overdag 5 graden boven nul voorspelt voor Arnhem, schrikt hij. 'Dat is heel veel. De vraag is hoelang het is. Een uur overleven we wel, maar vier uur dan wordt het lastig.'

Snel kijkt hij naar de voorspellingen van Buienradar. Die zijn gunstiger. 'Een of twee graden overdag. Het wordt net wel of net niet', denkt Van der Burgh.

'Overleg is goed'

Collega-ijsvereniging Thialf hoopt de ijsbaan op sportpark Cranevelt woensdag of donderdag te openen voor publiek. 'Leven en laten leven', stelt Van den Burgh op de vraag of dat zijn plannen voor de NK marathon doorkruist. 'Als je kunt schaatsen, wil je schaatsen. We gaan zo goed mogelijk met elkaar om. Het overleg is goed. Er wordt dan alleen geschaatst waar je niet door het ijs kunt gaan.'

'Steeds bijsturen'

Het NK marathon op natuurijs zou dus mogelijk donderdagavond worden gehouden. 'De voorspellingen wijzigen voortdurend. Het is steeds bijsturen', houdt Van der Burgh een slag om de arm. 'Het zou wel kunnen, maar het is heel spannend.'

In de strijd om het organiseren van de NK marathon op natuurijs wordt Arnhem over het algemeen afgetroefd door Noordlaren en Haaksbergen. In Noordlaren is de voorzitter van de ijsvereniging 'niet zo positief gestemd', zegt hij tegen RTV Drenthe. De voorzitter van de ijsvereniging in Haaksbergen zegt tegen RTV Oost dat hij er 'een heel hard hoofd' in heeft. Hij vreest dat er overdag te veel zon is.

