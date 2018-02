Deel dit artikel:











Leerlingen spelen met democratie in Borculo

ULFT - Verschillende basisschoolleerlingen doen de komende dagen kennis op over de betekenis van democratie in de Democratiefabriek in Borculo. Tijdens deze mobiele tentoonstelling leren ze op speelse wijze antwoorden te geven op maatschappelijke vraagstukken.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

redactie@regio8.nl

“Ze leren over wat belangrijk is op het gebied van vrijheid en vrijheid van meningsuiting”, vertelt burgemeester Joost van Oostrum. “Dat doen ze met koppeltjes van twee en dan lopen ze door de fabriek heen en krijgen ze allerlei vragen die ze gezamenlijk gaan beantwoorden.” Ludiek De Democratiefabriek is ontwikkeld door Stichting Vredeseducatie, een organisatie die educatieve tentoonstellingen maakt. Leerlingen van vijftien basisscholen in Berkelland bezoeken de komende dagen de fabriek. “Wij denken dat we deze kinderen op een hele ludieke manier duidelijk kunnen maken dat ze een belangrijk onderdeel zijn van de democratie”, aldus Edith van Gemerden, vertegenwoordigster van Stichting Vredeseducatie. Mening



De leerlingen leren zo een eigen mening te vormen en hoe belangrijk het is die uit te spreken. “Democratie begint al heel jong”, zegt Van Gemerden. Om deze reden zijn dan ook leerlingen van groep 7 en 8 uitgenodigd om de tentoonstelling bij te wonen. “We leren ze niet wat democratie is maar dat het gaat om hun mening. En op het moment dat mensen een eigen mening kunnen vormen, die kunnen delen met anderen en kunnen luisteren naar de mening van anderen, dan is de basis voor democratie eigenlijk gelegd.”



Foto: REGIO8