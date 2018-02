Gemeentebelangen Buren met 38 kandidaten de verkiezingen in

MAURIK - De partij Gemeentebelangen Buren heeft de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart gepresenteerd. Op de lijst staan 38 kandidaten, die verspreid door de gemeente wonen.

De lijst wordt aangevoerd door Sander van Alfen uit Lienden. Van Alfen is nu al raadslid namens Gemeentebelangen Buren. De partij heeft op dit moment 4 zetels in de gemeenteraad.

Opmerkelijk is de nummer 12 van de kandidatenlijst, Jan Justin Jansen. Die is oorspronkelijk afkomstig uit de gemeente Buren, maar woont op dit moment tijdelijk in Tiel. Volgens lijsttrekker Van Alfen kan Jansen wel op de kieslijst, maar moet hij wel schriftelijk hebben aangegeven binnen afzienbare tijd naar de gemeente Buren te verhuizen.