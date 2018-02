Koperen regenpijpen gestolen uit woning

ZUTPHEN - Een verdachte is maandag aangehouden voor de diefstal van koperen regenpijpen. Deze pijpen werden zaterdag uit een woning in Zutphen gestolen, schrijft de politie dinsdag op Facebook.

In eerste instantie had de politie geen verdachte op het oog. Tijdens het onderzoek kwam de persoon in beeld.

Deze is maandag aangehouden en naar het politiebureau in Doetinchem gebracht.

Het verdere onderzoek van de verdachte loopt nog.