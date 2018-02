Koopzondag in Bennekom - waarom wel of niet?

BENNEKOM - De koopzondag in Bennekom blijkt een heikel punt tijdens de uitzending vanuit de verkiezingsbus. D66 wilde graag dat het erdoor kwam. Maar in een referendum kwam een 'nee' uit de bus.

Presentator Martin Both van EDE FM sprak erover met Ruben van Druiten van Burgerbelangen, Irene van de Voort van Evenwicht en Freek Jan Koekoek van D66.

Alleen in Ede zelf werd de koopzondag enkele jaren terug doorgevoerd; de dorpen rond Ede hebben nog altijd geen koopzondag.

Last van opening

Maar in Bennekom lijkt hier ook niet heel veel animo voor te zijn, zegt Koekoek. Echter, zegt Van de Voort: supermarkten in Bennekom hebben wel last van de opening van andere supermarkten in Ede, terwijl zij dicht moeten blijven.

Zit de heer Koekoek wel bij de juiste partij, vraagt Van Druiten zich af. D66 is toch niet zo'n voorstander van overheidsinmenging in dit soort kwesties? Ja, zegt Koekoek, hij is hartstochtelijk lid van D66. Hij heeft óók respect voor wat ondernemers en inwoners doorgaans in Bennekom willen of vinden van deze kwestie.

Van der Voort vult aan: 'Eigenlijk moet die keuze bij de ondernemer liggen; zij moeten de vrijheid hebben om dit wel of niet te doen.' Daar is Koekoek het wel mee eens.

Gevoelig

Het blijft een gevoelig punt in de raad, waarbij een coalitie van vijf partijen de koopzondag er doorheen heeft weten te krijgen in Ede, maar niet overal. Er zijn ook christelijke partijen die hun standpunt hebben, ondernemers die liever dicht blijven of juist heel graag open willen, en inwoners die er het hunne van vinden.

Conclusie: Van Druiten en Van de Voort vinden een koopzondag-uitbreiding een goed idee. Koekoek vindt het niet per se nodig, tenzij een signaal komt dat men dit écht wil. Dan kan het altijd nog worden uitgebreid. Een referendum vindt hij niet nodig. 'Dat hebben we immers al gehad, en daar kwam een duidelijk beeld uit naar voren.'

Over dat beeld denkt Van de Voort het hare: 'Net als met een bijbel en een koran kun je ook referenda-uitslagen zo lezen en er uithalen wat jij wilt.' Zij doelt daarmee op het feit dat het referendum over de koopzondag geïnterpreteerd is per dorp, kern of plaats, in plaats van als geheel, bijvoorbeeld.

Zie ook:

Verkiezingssite #GldStemt