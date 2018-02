Dolfinarium wil gaan fokken met bruinvissen

HARDERWIJK - Het Dolfinarium in Harderwijk wil gaan fokken met bruinvissen. Het park wil onderdak bieden aan zeven dieren.

Hoewel de bruinvis niet bedreigd wordt, is de fok volgens het park nodig om de soort in stand te houden. Dat staat in een toelichting op de ontheffing die de provincie Gelderland heeft verleend voor het houden van bruinvissen in Harderwijk.

Het Dolfinarium heeft nu een in het park geboren jonge bruinvis. Twee andere bruinvissen zijn opgevangen bij SOS Dolfijn, nadat ze waren aangespoeld.

De dieren kunnen in het wild niet meer overleven. Er is geen andere oplossing dan de beide zoogdieren op te nemen in het Dolfinarium. De overige vier dieren zouden uit andere parken moeten overkomen.