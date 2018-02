Deel dit artikel:











Onrust binnen CDA Buren

MAURIK - Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen is het tot een breuk gekomen in de CDA-fractie in de gemeente Buren. Paul Molleman stapt over van CDA naar Gemeentebelangen.

Geschreven door Mediapartner RegioTV Tiel

Molleman is voormalig fractievoorzitter. Gemeentebelangen heeft hem op de zesde plaats op de kieslijst gezet. De partij heeft nu vier zetels in de raad. Molleman geeft aan zich niet volledig gesteund te voelen en dat er sprake zou zijn van spanningen binnen de partij. Het CDA heeft gereageerd door te zeggen dat Molleman wegens privé-omstandigheden is vertrokken.