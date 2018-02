Alarmbellen moeten rinkelen bij NEC na zwakke reeks

NIJMEGEN - NEC heeft na de winterstop een zwakke reeks gemaakt. De koppositie werd verspeeld en als de club niet promoveert, heeft dat grote gevolgen voor de toekomst van de Nijmeegse club.

Daarom zouden alle alarmbellen in De Goffert nu moeten rinkelen. De Nijmegenaren verprutsten in december al een voorsprong van zeven punten op de concurrenten Fortuna Sittard en Jong Ajax, dat niet in aanmerking komt voor promotie. Maar de Amsterdamse talenten namen inmiddels wel de eerste plaats over van NEC. En Fortuna, dat drie keer op rij verloor, staat nog altijd op slechts twee punten achterstand. Op 23 februari komen de Limburgers naar De Goffert.

Trainerswissel

De clubleiding was al niet tevreden over de eerste seizoenshelft. NEC speelde vaak ondermaats en zonder overtuiging en haalde vooral veel punten dankzij de individuele kwaliteiten van spelers als Arnaut Groeneveld, Ferdi Kadioglu en Mo Rayhi. Adrie Bogers, die als assistent aan het begin van het seizoen was doorgeschoven naar de positie van hoofdtrainer, werd weer assistent en de club presenteerde met trots Pepijn Lijnders als de nieuwe trainer. Hij heeft een fraai rijtje clubs achter zijn naam met PSV, FC Porto en Liverpool. Maar nog geen enkele ervaring als hoofdtrainer. Lijnders predikt een offensieve speelstijl, waarin over het hele veld druk moet worden gezet. Maar in de wedstrijden komt daar nog bitter weinig van terecht. Alleen de tweede helft thuis tegen Go Ahead Eagles was vermakelijk en NEC liep toen uit naar 5-1. En de tweede helft thuis tegen FC Den Bosch was aanvaardbaar en de intenties van de trainer waren enigszins terug te zien in het spel. In uitwedstrijden is dat echter volstrekt niet het geval. FC Oss werd weliswaar vrijwel constant onder druk gezet, maar dat was ook logisch gezien de snelle achterstand die NEC daar opliep. Achterin was het echter open huis en mede daardoor werd het 3-0. Dat was ook het geval in Almere (3-2), waar NEC alleen scoorde door bevliegingen van Sven Braken.

De slechtste beurt maakte NEC afgelopen vrijdag in Emmen, waar terecht met 1-0 werd verloren. De eerste serieuze kans voor de Nijmegenaren kwam pas in de 93e minuut. Lijnders heeft nu in vijf wedstrijden al vaker verloren dan zijn voorganger Bogers in achttien wedstrijden. En waar de trainer in Oss en Almere nog een goede reactie van zijn ploeg had gezien op de achterstand, constateerde hij in Emmen dat de nederlaag verdiend was en dat er te weinig werd gecreëerd. "Ik had verwacht, gedacht, gehoopt dat mijn ploeg verder zou zijn. Het blijkt niet zo te zijn." Het is te vroeg om Lijnders en zijn voetbalvisie nu al af te schrijven, maar feit is dat de trainerswissel voorlopig niet het gewenste effect heeft gesorteerd.

Ondertussen kan de clubleiding niet echt doorpakken en dat is eigenlijk hard nodig. Met een marge van zeven punten, zoals die in november was, is het makkelijker anticiperen qua spelersbeleid. Nu kan technisch manager Remco Oversier spelers van wie hij het contract wil verlengen geen duidelijkheid bieden over het niveau waarop de club volgend seizoen acteert. De kans bestaat dan ook dan Joris Delle, Wojciech Golla, Gregor Breinburg en Mo Rayhi gratis de deur uitlopen. Want nog een seizoen eerste divisie willen ze waarschijnlijk niet meemaken. Ook talenten en potentiële goudmijnen als Ferdi Kadioglu en Arnaut Groeneveld zitten niet te wachten op nog een jaar eerste divisie. NEC kan dan weliswaar cashen bij transfers, maar is wel twee belangrijke spelers kwijt. Ook de huurlingen Ted van de Pavert, Anass Achahbar, Calvin Verdonk en Jari Schuurman zullen mogelijk vertrekken. Van de Pavert (foto) wil wellicht de optie tot koop laten lichten, maar dan wel als NEC promoveert.

Kortom, NEC kan deze zomer weer opnieuw beginnen, als acht basisspelers het voor gezien zouden houden. En voor algemeen directeur Wilco van Schaik hangt er ook heel veel af van promotie. Hij heeft als taak meegekregen om NEC verder te laten groeien, maar in de eerste divisie is dat schier onmogelijk. De enige manier om serieuze progressie te maken is uitbreiding en modernisering van stadion De Goffert. Dat wil de club al jaren, maar door een ellenlange politieke strijd met de gemeente Nijmegen is er veel tijd en daarmee geld verloren gegaan. NEC mag het stadion nu kopen van de gemeente, maar Van Schaik beseft terdege dat dit nog niets concreets betekent. "We hebben nu een optie, alleen hebben we nog niks. Want we hebben geen euro om dat te financieren." En als eerstedivisionist wordt het niet eenvoudiger om de financiering hiervoor rond te krijgen.

NEC heeft weliswaar veel investeerders, die de club in moeilijke tijden er al vaak doorheen hebben gesleept. Maar de club wil graag in de positie komen dat zij een meerwaarde gaan vormen in plaats van een vangnet. De directeur is volop bezig om dat voor elkaar te krijgen, maar de sportieve resultaten helpen hem daar ook niet bij.

Het kan nog goedkomen

Er is nog altijd niks verloren. NEC staat nog steeds op een positie die recht geeft op rechtstreekse promotie, omdat koploper Jong Ajax niet om promotie, maar voor spek en bonen speelt in de vreemde competitie die de eerste divisie is geworden. Maar als NEC uit op kunstgrasvelden zo blijft knoeien en later deze maand de topper tegen Fortuna geen goed resultaat oplevert, wordt de club veroordeeld tot de play-offs. En van afgelopen jaar weet iedereen bij de Nijmeegse club inmiddels dat één slechte dag of zelfs één slechte pass daarin al fataal kan zijn.