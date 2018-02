250 munten gevonden in kerk Zutphen

ZUTPHEN - Tijdens archeologisch onderzoek in de Sint Walburgiskerk in Zutphen zijn ruim 250 munten aangetroffen uit de periode 1400-1830. Dat meldt de gemeente Zutphen.

Er zitten ruim 150 zilveren exemplaren bij uit de periode 1450-1550. De munten verkeren volgens de gemeente in uitstekende staat en zijn na de verbouwing in de kerk te zien en daarna mogelijk in de Musea Zutphen.

Munten van de altaarkast

De toen nog katholieke kerk stond vol met altaren en kapellen van religieuze gilden, zogenoemde vicarieën. Er zijn onder meer munten gevonden op de plaatsen waar zo'n altaar stond. Ze zijn waarschijnlijk achter de altaarkast gevallen.

Munten uit de periode 1600-1830 kwamen vooral in de bodem als verloren collectegeld in de tijd dat de kerk hervormd was, zegt de gemeente. Er werd toen nog in de kerk begraven en zo verdwenen ook veel munten in de bodem. Ook legde men munten op de oogkassen van doden, een oud gebruik dat teruggaat op de oudheid.

Bijzondere munten

Behalve bekende zilveren munten uit de Gelderse en Overijsselse steden zijn er vermoedelijk ook munten bij die door de Sint Walburgiskerk zelf zijn geslagen. De kerk had rond 1500 dat recht. Armen konden door de uitgifte van 'armengeld' ook beschikken over geld dat dan weer gedoneerd kon worden aan het gilde waaraan ze verbonden waren.