NEC-verdediger Sturing verlengt contract

NIJMEGEN - NEC gaat het contract met Frank Sturing verlengen.

De 20-jarige Nijmegenaar tekent voor twee jaar bij en ligt dan dus toto 2020 vast.

Frank Sturing, geen familie van Edward Sturing (assistent-trainer bij Vitesse), brak vorig seizoen door onder trainer Peter Hyballa. Hij debuteerde uit tegen Vitesse, maar verdween in de slotfase van de competitie weer uit het elftal.

Dit seizoen werd de jeugdinternational door ziekte teruggeworpen, maar daarna kwam hij terug en speelde hij acht wedstrijden in de competitie. Vermoedelijk staat hij donderdag tegen Jong PSV ook in de basis, omdat verdediger Wojciech Golla geschorst is.