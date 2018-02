Deel dit artikel:











Trofee voor warmetruiendag uitgereikt door Harderwijk Anders

HARDERWIJK - Het was warme-truiendag in Harderwijk. Afgelopen vrijdag was het de bedoeling dat mensen de verwarming een graad lager zetten en een warme trui aantrokken.

Dat gebeurt om energie te besparen. De lokale partij Harderwijk Anders heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en stelde een warme truien-trofee in. Ze riep inwoners via social media op om iemand te nomineren die goed bezig is met besparen en duurzaamheid in Harderwijk en Hierden. Directeur krijgt trofee Kimberley Siccama, kandidaat nummer 3 op de lijst van Harderwijk Anders, reikte die warme truien-trofee uit aan Wim Sederel van Endura. Ze deed dat omdat Endura, de energie coöperatie voor en door Harderwijkers, staat voor 100 procent groene energie en investeert in duurzame projecten, schrijft de partij in een persbericht. De trofee werd uitgereikt in het pand van Nels’ kledingservice aan de Landbouwlaan met de bedoeling om deze plek ook een podium te geven. Nels’ kledingservice Marjan van Noordennen runt de tweedehandswinkel die haar moeder Nel Gerritsen heeft opgezet. Net als haar moeder helpt Marjan mensen die het financieel moeilijk helpen met advies en praktische hulp. Mensen kunnen laagdrempelig bij haar terecht. Bij Nels kledingservice kunnen mensen met een kleine beurs bijvoorbeeld een warme trui kopen maar ook heel veel andere dingen en door in een tweedehands winkel te kopen ben je ook nog eens duurzaam bezig. Dit is een bericht van harderwijk.nieuws.nl Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl