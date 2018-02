160 participaties zonneproject verkocht

NUNSPEET - De 160 participaties van het zonneproject Veldhuizen zijn bij voorinschrijving verkocht. Dat betekent dat het Postcoderoosproject aan de Pascalweg 15 binnenkort gerealiseerd gaat worden.

Het bestuur van NunspeetEnergie: 'Wij zijn bijzonder blij dat van onze 41 leden van de coöperatie er 18 zich hebben aangemeld als participant. Dank daarvoor.'

Het is een gezamenlijk project geworden en dat was ook het doel: 'Samen gaan we voor een duurzaam Nunspeet voor deze en komende generaties.'

Eind van deze week ontvangen de participanten verdere informatie.