De kop is eraf in Bennekom! Lees het terug

BENNEKOM - Vanaf vandaag zijn we elke dag in een gemeente live te volgen! De eerste uitzending kwam vanuit Bennekom.

De Lokale Omroep Ede verzorgt vandaag twee uitzendingen, in Bennekom en in Otterlo.

Presentator Martin Both voelde in Bennekom gasten van verschillende politieke partijen aan de tand over 'wat is er zo bijzonder/anders/mooi aan Bennekom?' Of spelen er typisch Bennekomse problemen?

Sluipverkeer en de koopzondag kwamen aan bod. Over het algemeen is het beeld dat Bennekom gemoedelijk is, maar het dorp kent zo zijn eigen issues.

Lees hier het gesprek over de koopzondag terug

'Bennekom is heerlijk'

Alexander Vos de Wael en Ellen Out van de partijen Democratische Kiezers Ede en GroenLinks. Beiden zijn het er over eens: Bennekom is een heerlijk dorp. Maar er is wel een ding wat niet zo goed gaat: het dorp heeft last van sluipverkeer, vooral in Bennekom-Oost.

Alexander Vos de Wael en Ellen Out (recht/midden) in gesprek met presentator Martin Both

Zijn snelfietsroutes misschien een goed idee? Ja, zegt Vos de Wael. Maar kán het ook in het centrum van Bennekom? Out: 'Kan de auto niet weg worden gehaald? Snelfietsroutes zijn geen racefietsroutes, maar trajecten waar je prettig en soepel van A naar B kunt komen. Dus zonder teveel stoplichten en ander oponthoud.'

Vervoersperikelen

Er gaan twee keer per uur bussen naar Bennekom. Ook is er een lijn langs Bennekom, richting Wageningen. Genoeg, vindt Vos de Wael. 'Het kan altijd meer, maar zit dat dan vol, is het rendabel?' Out: 'Wij zijn altijd voorstander van meer OV. Moeten we niet eerst kijken wat de behoefte is aan meer bussen naar Bennekom?'

De lijsttrekker van GroenLinks wil kijken naar een geheel integraal nieuw vervoersplan voor de gemeente Ede. Vos de Wael wil verdergaan, en zien of een Foodvalley OV-plan mogelijk is, met een visie voor de komende 15 - 20 jaar.

Vos de Wael: 'Een beetje zoals ze dat in de regio Rotterdam hebben gedaan; vervoer regio-breed. Want er gaat qua vervoer een hoop veranderen in de komende jaren. Laten we dit in de collegeplannen heel expliciet naar voren brengen.' Out is het hiermee eens.

Parklaan

De Edese en Bennekomsweg, de Klinkenbergweg - ze staan geregeld vast. Er moet meer ontsluiting komen, wil je dit beter laten doorstromen. Maar is de Parklaan-oplossing dan ook de beste?

Out: 'Parklaan is een achterhaald idee, waar de dorpsraad in Bennekom het ook lang niet goed over eens werd.' Ze wil zoeken naar andere oplossingen. 'Waarom hieraan vasthouden? Het verkeersprobleem komt ook vanuit Ede-West, niet alleen Oost. Wentel het dan ook niet alleen op Oost af. We krijgen een groot nieuw station, laten we dat dan beter ontwikkelen.'

Vos de Wael wil de Parklaan snel doorgang laten vinden. 'Het is gewoon nodig om de doorstroom beter te maken. Bovendien is stilstaand verkeer erg slecht voor het milieu. En het verkeer zal alleen maar toenemen. De nieuwe woonwijken en kantorencomplexen moeten goed ontsloten worden.'

Duurzaamheid

Ede en omgeving zijn een voedselrijk gebied, ook als het aankomt op het terrein van ontwikkeling en de koppeling van kennis en kunde, met de Wageningen Universiteit om de hoek.

Duurzaamheid, goed omgaan met de ontwikkeling en het gebruik van voedsel én energie zijn speerpunten voor Cora Otten van de ChristenUnie en Nico van der Poel van de SGP.

Cora Otten van de ChristenUnie en Nico van der Poel van de SGP (rechts/midden) aan tafel bij Martin Both

Van der Poel denkt hierbij aan het meer promoten van zonnepanelen en plaatsen van oplaadpunten door de gemeente. Otten zou desnoods langs de deuren gaan om zonnepanelen te promoten. 'Duurzaamheid begint in je eigen huis.'

Stimuleren van burgerprojecten dus? 'De gemeente moet steunen en faciliteren, maar ook moeten burgers zelf hun verantwoordelijkheid nemen.'

'Bij agrariërs gebeurt best veel op dit gebied', zegt Van der Poel. 'Maar je moet hen wel iets bieden; er zijn subsidieregelingen, maar plaatselijk kun je hier ook iets mee. Denk aan windmolens neerzetten en zonnepanelen op stallen.'

Otten is tevreden met de geleverde wethouder Leon Meijer, die speciaal voor duurzaamheid is ingezet. De SGP zou hier ook graag een vervolg aan geven in een volgend college. 'We hebben allen de opdracht om hier meer van te maken en de agrariërs ruimte te bieden om het te ontwikkelen.'

Voedsel

Van der Poel: 'We moeten hierop blijven inzetten. We hebben onze historie op dit gebied. En we hebben de opdracht de voedselvoorziening van de wereld te handhaven. Met de kennis in de buurt is hier alle mogelijkheid toe.'

Ook Otten vindt duurzaamheid en vooral kleinschaligheid op dit onderwerp belangrijk. 'Ik denk dan aan de herenboeren.' Voedsel dicht in de buurt is een kernissue hierbij, benadrukt Otten. 'Want ook met het verplaatsen van voedsel gaat veel energie verloren.'

Een voedselmuseum zou volgens Van der Poel een mogelijkheid zijn, als aanvulling op het World Food Center, dat nu ontwikkeld wordt. Otten beaamt dit. 'Dat hoeft niet als apart museum, maar kan daar prima bij in.'