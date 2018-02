Woensdag mogelijk schaatsen op natuurijs in Arnhem

'Misschien kan het net. Ik hoop om 8.00 uur open te gaan. Houd de website in de gaan. En anders donderdag. Maar vrijdag is het alweer gebeurd', denkt Vriesen.

Omroep Gelderland nam dinsdagmorgen een kijkje met voorzitter Jeanette Vriesen:

'Mooie gladde ijsvlakte'

Zij inspecteerde dinsdag de ijsbaan. 'Het ziet er heel goed uit. Een mooie gladde ijsvlakte. Een heel dun laagje ijs nog, maar het eerste begin is goed. Aan de binnenkant ligt nog water, dat heeft nog wel wat nachtvorst nodig.'

Jeanette Vriesen inspecteert de ijsbaan (Foto: Omroep Gelderland)

'Er ligt zo'n 1,5 centimeter. Je hebt 2,5 à 3 centimeter nodig. Nog een goede nacht. Dan kijken we morgenvroeg', aldus Vriesen.

Voorzitters ijsbanen over schaatsen op natuurijs:

'Jaloers op Arnhem'

Voorzitter Heino Benthem van IJsvereniging Zelhem denkt dat het op zijn ijsbaan langer gaat duren. 'Ik ben een beetje jaloers op Arnhem. Wij gaan dat niet redden.'

'We hebben een binnen- en een buitenbaan. Binnen kunnen we het vrij makkelijk leeg laten lopen tot een minimumpeil van 4 à 5 centimeter. Lager gaat niet, dan krijg je heel slecht ijs. Nu ligt er een centimeter. Dat klopt ook wel. Het heeft hier 5 graden gevroren, dat staat voor een centimeter ijs', legt Benthem uit.

'Kinderen in aanraking laten komen met ijs'

'Mijn hoop is dat we vrijdag het ijs op kunnen. Vooral de kinderen, zodat ze in aanraking komen met ijs. Als alles dicht ligt, dus geen water onder het ijs, dan kunnen de volwassenen ook. Maar het hangt af van wat er overdag gebeurt', stelt de voorzitter.