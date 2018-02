Deel dit artikel:











Brrrr, koud, hè? Komende nacht wordt het zelfs -9 Zonsopkomst in Acquoy. Foto: Jan Horde

ARNHEM - De eerste serieuze nachtvorst in Gelderland. De temperatuur ging in de nacht van maandag op dinsdag flink onderuit. De koudste plek in onze provincie was bij het weerstation in Deelen. Daar stond de thermometer op -4,6 graden.

Met een paar graden vorst in de nacht was het voor veel automobilisten dinsdagochtend krabben geblazen. 'Overdag blijft het een echte koude winterdag. De temperatuur komt maar net boven het vriespunt uit en het blijft vrijwel overval helder. Daardoor is er veel ruimte voor de zon', zegt Britta van Gendt van MeteoGroup in Wageningen. Nog kouder Komende nacht wordt het nog kouder. 'Het zou zomaar -8 tot -9 graden kunnen worden komende nacht', aldus Van Gendt. Ook de komende dagen blijft het vriezen in de nacht, maar overdag wordt het steeds warmer. Op donderdag kan het zelfs 5 graden worden. Zie ook: Woensdag mogelijk schaatsen op natuurijs in Arnhem Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl