Koffiedrinken voor Toon Hermans Huis

TIEL - Rond de 120 bedrijven en particulieren hielden dinsdag een speciale koffieochtend voor het Toon Hermans Huis in Tiel. Het Toon Hermans Huis is een inloophuis voor iedereen die geraakt wordt door de ziekte kanker.

Bedrijven en particulieren konden via het Toon Hermans Huis een koffiepakket bestellen. In dat pakket zit ook een collectebus om geld in te zamelen voor het werk van het inloophuis.

Het Toon Hermans Huis hoopt met deze pilot ruim 7500 euro op te halen. Het is de bedoeling dat de koffieochtend een jaarlijks terugkerend evenement gaat worden.