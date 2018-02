Gezocht: lassers en metselaars

UGCHELEN - In Gelderland is een groot tekort aan onder anderen lassers en metselaars. Volgens het UWV hebben steeds meer bedrijven in die regio moeite om hun vacatures voor technische en bouwberoepen te vervullen. In het derde kwartaal van 2017 kwamen er 5700 vacatures bij in die sector, maar konden ze niet allemaal worden vervuld.

'De sector bloeit en er is volop vraag naar technisch personeel. We moeten deze kansen onder de aandacht brengen van mensen die werk zoeken om te voorkomen dat het tekort aan personeel verder oploopt', vertelt Marianne Lentz, regiomanager UWV Stedenhoek en Noordwest-Veluwe.

'Het aanbod past vaak niet direct op de vraag', vervolgt Lentz. 'De uitdaging is om samen met werkgevers arrangementen - zoals omscholing - te maken waarin mensen die affiniteit hebben met techniek in korte tijd klaargestoomd kunnen worden voor een mooie carrière in die sector.'

Spanning op arbeidsmarkt

De 5700 vacatures ontstonden in de regio's Achterhoek, FoodValley, Midden-Gelderland, Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Volgens het UWV nam de spanning op de arbeidsmarkt in Gelderland toe naar 'krap' en in FoodValley en Rivierenland zelfs naar 'zeer krap'. Dat betekent dat er (te) weinig kandidaten zijn ten opzichte van het aantal vacatures.

Zo is in de bouw vooral vraag naar vakspecialisten als metselaars, schilders en bouwmonteurs. En in de industrie en metaal gaat het om onder anderen machinemonteurs en lassers. Landelijk kwamen er in het derde kwartaal 61.000 vacatures voor technische en bouwberoepen bij, waarvan dus 5700 in Gelderland Noord.

Daling WW-uitkeringen

De aantrekkende economie had ook gevolgen voor het aantal WW-uitkeringen. Zo nam in de vijf hierboven genoemde Gelderse regio's het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor technici sterk af. Dit aantal daalde van 11.800 in 2013 naar 4700 in 2017.

Dit heeft mede te maken met de samenwerking tussen het UWV en werkgevers om werkzoekenden om te scholen naar beroepen in de techniek. Zo behouden werkzoekenden bijvoorbeeld tijdens de opleiding hun uitkering en krijgen ze vrijstelling van sollicitatieplicht.

Gelderse omscholingsprojecten

In Gelderland zijn meerdere projecten gestart om werkzoekenden om te scholen. Voorbeelden hiervan zijn:

In de Achterhoek start een opleidingstraject tot schilder, speciaal voor mensen met weinig of geen opleiding op ervaring in de schildersbranche;

In de regio FoodValley is een project gestart om mensen te interesseren voor werk in de techniek;

In de regio Midden-Gelderland loopt een opleidingstraject tot elektromonteur;

In het Rijk van Nijmegen is een traject gestart om zij-instromers om te scholen richting technische beroepen als timmerlieden en schilders;

En in Rivierenland zijn leerwerkplekken ontwikkeld voor functies als monteur, metselaar of automonteur.

