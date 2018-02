Vrouwen Achilles'29 hebben wonder nodig om kampioenspoule te halen

GROESBEEK - De vrouwen van Achilles'29 hebben een klein wonder nodig om zich te kwalificeren voor de zogenoemde kampioenspoule in de eredivisie. Het team van trainer Robert de Pauw moet dan de laatste twee wedstrijden winnen én de concurrenten mogen geen wedstrijd meer winnen.

De Groesbekers staan momenteel achtste in de eredivisie (van de negen). Alleen de beste vijf teams doen mee aan de kampioenspoule. Hierin strijdt dat vijftal voor het kampioenschap in de eredivisie voor vrouwen. De overige vier teams spelen alleen nog onderlinge wedstrijden om de eindrangschikking te bepalen.

Tot twee weken geleden had Achilles'29 een grote kans om bij die beste vijf ploegen te eindigen. De vrouwen stonden toen op de zesde plek met evenveel punten als ADO Den Haag, PSV en sc Heerenveen. Nederlagen tegen FC Twente (0-6) en VV Alkmaar (3-0) zorgden ervoor dat Achilles'29 naar plek acht zakte.

Geluk én rekenwerk

Om de kampioenspoule te bereiken, is een portie geluk én rekenwerk nodig. Dit komt vooral door het slechtere doelsaldo van Achilles'29 ten opzichte van de concurrenten. Daarom moeten de Groesbeekse vrouwen om te beginnen de uitwedstrijden tegen ADO Den Haag en PEC Zwolle - de directe concurrenten - winnen.

Dat is nog het minst moeilijke aan de opdracht. Verder moeten de wedstrijden PEC - Heerenveen en ADO Den Haag - VV Alkmaar in een gelijkspel eindigen. Ook nog geen onmogelijke opgave.

Bal is rond

Maar daarna begint het echte rekenwerk. VV Alkmaar mag in eigen huis maximaal één punt halen tegen FC Twente (koploper) en Excelsior Barendrecht (de nummer laatst). Datzelfde geldt voor Heerenveen thuis tegen Ajax (nummer twee) en uit bij Excelsior Barendrecht. En als laatste mag ADO Den Haag niet winnen bij FC Twente en mag PEC niet winnen bij PSV.

Snapt u het nog? Conclusie is in ieder geval: alleen als al deze uitslagen zo uitvallen, eindigt Achilles'29 binnen de top vijf. Gelukkig is de bal rond en begint elke wedstrijd met 0-0. Dus er is nog een kans voor De Groesbekers.

Zie ook: