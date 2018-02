La Place in pand Topshelf blijft

ARNHEM - Warenhuis Topshelf verdwijnt eind deze maand uit het pand aan het Johnny van Doornplein in Arnhem, maar restaurant La Place op de begane grond blijft.

'Wij hebben de intentie om ons La Place-restaurant in Arnhem met veel enthousiasme voort te zetten', zegt een woordvoerster desgevraagd.

Het restaurant op de bovenste etage verdwijnt wel. Daar is het assortiment maanden geleden al fors teruggebracht; er kunnen alleen nog maar warme dranken worden gekocht.

Foto: Omroep Gelderland

Topshelf stopt ermee, nadat het eigenaar Inge van Kemenade niet was gelukt om een lagere huur te bedingen. De loop kwam er nooit echt in. Van Kemenade stelde vast dat er meer tijd nodig is om het concept goed neer te zetten. Toen een lagere huur niet mogelijk bleek, gooide ze de handdoek in de ring. Topshelf zit sinds eind april 2016 in het pand waar voorheen V&D zat.

Het is nog niet bekend wie de opvolger wordt van Topshelf. Beheerder CBRE wil alleen kwijt 'dat wij bezig zijn met de verhuur'.

