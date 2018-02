Vier tinten grijs: wordt de Waalbrug grijs of grijs?

De proefstukjes laten zien hoe de verschillende tinten grijs er op verschillende momenten van de dag en bij verschillende weersomstandigheden uit zien. Een team van deskundigen, waarin ook de Rijksdienst Cultureel Erfgoed is vertegenwoordigd, heeft een maand de tijd om uit te maken welke kleur grijs het moet worden.

Anders dan nu, krijgen de boog en het staal onder de aanbruggen dezelfde kleur. Zo lijkt de brug met de aanbruggen weer één geheel en komt de constructie, met de bogen die door het wegdek gaan, beter tot uitdrukking.

Grijs zet minder uit

Dat de brug een lichtgrijze kleur moet krijgen was al eerder duidelijk. Een lichte kleur zorgt er voor dat het staal minder uitzet bij warm weer, het hoeft minder vaak te worden geschilderd en het is ook beter zichtbaar en daarmee verkeersveiliger. Een lichte brug ziet er industriëler uit en past zich makkelijk aan aan het licht en de lucht. Daarnaast is het makkelijker om de brug uit te lichten met lampen zodat het 's avonds en 's nachts ook goed zichtbaar is. De nieuwe leuningen en lichtmasten krijgen de oorspronkelijke donkergrijze kleur.

Zie ook:

De proefvlakken Foto: Omroep Gelderland

Waalbrug. Foto: Omroep Gelderland