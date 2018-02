D66 Rheden gaat de straat op voor een goed gesprek

LAAG-SOEREN - D66 Rheden vindt het belangrijk dat inwoners van de gemeente Rheden actief betrokken worden bij de lokale politiek. Daarom heeft de partij afgelopen zaterdag het gesprek opgezocht met inwoners van Laag-Soeren, om te horen wat er in het dorp verbeterd kan worden.

Gespreksonderwerpen waren onder andere veilige fietswegen en -overgangen op de Harderwijkerweg, de overlast van vrachtwagens en een bredere inzet van ‘t Sprengenhus. Ook de sluiting van basisschool ’t Schaddeveld kwam aan de orde.

Verlies

Lijsttrekker Dorus Klomberg: ‘Inwoners van Laag-Soeren ervaren de sluiting van de basisschool als een verlies voor het dorp en maken zich zorgen over de veiligheid van schoolgaande kinderen. D66 herkent zich in deze zorgen. Wij zien het als onze taak om de leefbaarheid in alle dorpen in de gemeente Rheden toekomstbestendig te houden.’ D66 heeft raadvragen gesteld over de sluiting van basisschool ’t Schaddeveld.

Tevreden

Klomberg: ‘We horen naast zorgen over de toekomst gelukkig ook veel positieve reacties over hoe mooi en rustig het dorp is. Wij zullen ons blijven inzetten om dit te behouden.’

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart zal D66 Rheden nog vaak op straat te vinden zijn om van inwoners te horen wat zij belangrijk vinden en wat er in de volgende raadsperiode verbeterd kan worden.

Dit is een bericht van Mediapartner rheden.nieuws.nl