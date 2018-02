Nog veel vragen na bijeenkomst over 'truckershotel'

GENDRINGEN - Meer dan honderd bewoners uit Ulft hebben vanavond hun zorgen geuit over de komst van het 'truckershotel'. Dat bleek tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis in Gendringen.

De komst van de overnachtingsmogelijkheid voor chauffeurs in de voormalige huishoudschool in Ulft zorgt voor onrust in de buurt. Tot enkele weken geleden wisten wijkbewoners van niets. Ze hebben het gevoel dat het hotel aan de Dierenriem hen door hun strot wordt geduwd.

'We hebben vanavond geen antwoord gekregen op het alcoholgebruik buiten het pand', aldus buurtbewoner Carsten Besselink. 'Het gaat mij erom, als mensen vanuit het pand naar het centrum gaan, is er geen toezicht op.' Hoewel de verbouwing van het pand inmiddels in volle gang is, leven bij de buurt nog veel zorgen.

Alcoholgebruik

Bewoners stelden tijdens de drukbezochte bijeenkomst in het gemeentehuis onder meer vragen over het vergunningstraject, de hoeveelheid parkeerplaatsen bij het pand en het mogelijke alcoholgebruik van met name overnachtende chauffeurs. Het gebrek aan concrete antwoorden vanuit de gemeente zorgde voor frustraties bij de bewoners.

Er moet een museum komen

Pandeigenaar Don de Jong van Don Trucking schrok van de commotie. 'Ik hoor allemaal wilde verhalen dat we hier een truckershotel gaan bouwen, maar dat is niet de bedoeling', aldus De Jong. 'We willen een museum bouwen, kunstgalerie realiseren en daarbij hebben we 26 plaatsen om te overnachten.'

Als eigenaar van het transportbedrijf wil De Jong in de weekenden chauffeurs huisvesten in de voormalige huishoudschool. 'We investeren heel erg veel geld en willen dat het goed voor elkaar is,' aldus de pandeigenaar.

Hij gaat zelf naast het pand gaat wonen en kan de angst van de buurt niet goed plaatsen. Volgens hem zijn het 'gewoon mensen' die daar komen overnachten. Hij verwacht niet dat er veel mis zal gaan.

In totaal werden na afloop van de bijeenkomst 21 formulieren met aanvullende vragen ingevuld. Wethouder Sluiter wil naar aanleiding van de ontmoeting in gesprek treden met buurtbewoners, gemeentevertegenwoordigers en de pandeigenaar. Of er een vervolgbijeenkomst komt, is nog onbekend.

Bekijk de reportage: