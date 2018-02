Deel dit artikel:











Toeters en confetti voor kampioensteam bandy Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Het Nederlands Bandyteam is gehuldigd in Nijmegen, nadat het afgelopen weekend wereldkampioen werd in China.

Bandy is een soort ijshockey, maar op een veel grotere ijsbaan. Daarnaast staan er meer schaatsers op het ijs en spelen zij met een kleine bal in plaats van een puck. Het is geen grote sport, maar wordt wel genoemd als mogelijke demonstratiesport voor de Winterspelen van 2022. Het Nederlands team bestaat voornamelijk uit Nijmeegse spelers. Het team komt uit in de B-groep, maar kan na de winst van het WK promoveren naar de A-groep. Volgens speler Johan Kuhnen zijn Rusland, Zweden en Finland daar de absolute toplanden. Geen bandybaan in Nederland Bij aankomst in Nijmegen werd de spelersbus onthaald door ruim honderd fans met stadiontoeters en confetti. Ook burgemeester Bruls feliciteerde alle spelers persoonlijk met hun prestatie. Het is voor het eerst dat een land wint dat zelf geen bandybaan binnen de landsgrenzen heeft. De voorzitter van de Nederlandse bandybond deed dan ook meteen een oproep aan burgemeester Bruls om daar verandering in te brengen. Zie ook: Historische zege voor armlastig bandyteam, waar zelfs de ballen worden ingevroren

'Nijmeegs' team voor het eerst wereldkampioen bandy Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl