Dode bij treinongeluk op overweg Nunspeet Foto: Stefan Verkerk

NUNSPEET - Op de spoorwegovergang op de Eperweg in Nunspeet is een Intercity-trein op een auto gebotst. Daarbij is de bestuurder van de auto om het leven gekomen.

De weg is in beide richtingen dicht vanaf de A28. De politie probeert de oorzaak van het ongeluk te achterhalen. De reizigers van de Intercity zijn opgehaald met een andere trein. Tussen Nunspeet en 't Harde rijden in verband met het ongeluk geen treinen. De NS heeft stopbussen ingezet. De stremming gaat waarschijnlijk de rest van de avond duren. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl