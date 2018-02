Ambulance neemt ook fiets van gewonde mee naar ziekenhuis

WAGENINGEN - Op het fietspad langs de Lawickse Allee in Wageningen zijn vanmiddag twee fietsers op elkaar gebotst. Een van hen belandde in de sloot en raakte gewond.

Omdat hij kletsnat was, dreigde hij onderkoeld te raken. De fietser werd in de ambulance geladen en omdat de fiets dan onbeheerd zou achterblijven werd deze ook maar meegenomen in de ambulance. Het slachtoffer en zijn fiets zijn naar het ziekenhuis in Ede gebracht.

Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.