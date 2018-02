Doesburg denkt na over beveiliging bronzen beelden na diefstal

DOESBURG - De gemeente Doesburg kijkt of bronzen beelden in de stad extra beveiligd moeten worden na de diefstal van twee kunstwerken. Dat laat de gemeente weten aan Omroep Gelderland.

Afgelopen tijd werden twee beelden gestolen die zijn gemaakt door de inmiddels overleden kunstenaar Theo Renirie. Ze stonden allebei bij de Gasthuiskerk in het centrum van de stad en werden in 1997 onthuld door toenmalig burgemeester Overweg. Een bronzen paard verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag, het abstracte kunstwerk Groeivorm werd vorige maand gestolen uit de kruidentuin.

'Heel erg voor familie'

De gemeente vindt het heel vervelend dat deze beelden zijn gestolen. 'Ook voor de familie vinden we dit heel erg,' zegt een woordvoerder van de gemeente. Doesburg heeft contact gehad met de politie en kijkt of de andere bronzen beelden in de stad extra beveiligd moeten worden. 'Dit onderzoek loopt nu en dat wachten we af.'

Theo Renirie overleed eind 2016. Zijn zoon liet eerder weten dat hij vreest dat dit niet het laatste beeld is dat de dieven uit Doesburg meenemen. Er staat nog een kunstwerk van Renirie in Doesburg. Het gaat om het beeld Oma met kleinkind op de Markt.

