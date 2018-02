Weinig verrassingen in 'studentendebat' VVD-GroenLinks

NIJMEGEN - VVD en GroenLinks hebben bij een ‘studentendebat’ maandagmiddag in het Grotiusgebouw van de Radboud Universiteit andermaal bewezen prima met elkaar door één deur te kunnen, maar qua ideeën flink van mening te verschillen. Onderwerpen als bereikbaarheid, basisinkomen, milieuzones, duurzaamheid, wonen en zorg passeerden de revue.

Uit de Tweede Kamer waren overgekomen VVD’er Remco Dijkstra en GroenLinks-parlementslid Lisa Westerveld. Namens de lokale partijen deden kandidaat-raadseleden Maarten Bakker (VVD) en Quirijn Lokker (GL) mee. Allen oogden zelfverzekerd en pareerden de vele vragen vanuit de aanwezige studenten.

Wegpesten

Iedere deelnemer mocht zijn standpunt verwoorden over twee stellingen, waarna de ander kort mocht reageerden. Daarna was het publiek aan de beurt, dat vervolgens ook mocht stemmen over de stelling. Daar waar Dijkstra zich beklaagde over het ‘wegpesten’ van de automobilist door de stad steeds slechter bereikbaar te maken voor hen, vond het publiek dat Nijmegen over het algemeen wel goed bereikbaar is met de verschillende transportopties.

Milieuzones

Westerveld pleitte voor het invoeren van milieuzones waarbinnen vervuilers niet zijn toegestaan om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Dijkstra opperde dat de luchtkwaliteit in Nijmegen prima binnen de normen ligt en dat milieuzones juist economisch waardevolle bezoekers uit minder goed bereikbare regio’s wegjagen. De meerderheid van de stemmende toeschouwers, die duidelijk kwamen uit sympathie voor één van de twee partijen, bleek ook niets te zien in milieuzones.

Statushouders

Lokale VVD’er Maarten Bakker moest op het laatste moment inspringen voor zijn partijgenoot Nick de Graaf, die vanwege trieste familieomstandigheden niet kon deelnemen. Ook in zijn debat met Lokker waren de tegenstellingen niet van de lucht en waren beide deelnemers stellig in hun antwoorden. Bakker pleitte voor meer starterswoningen, Lokker voor meer sociale huurwoningen. De GroenLinks-kandidaat vond dat statushouders voorrang moeten krijgen met het toewijzen van een sociale huurwoning: ‘Natuurlijk moeten die voorrang krijgen. Dat is essentieel is in het opbouwen van hun leven hier.’ Bakker kon zich daar slecht in vinden: ‘Iemand die in een AZC zit is niet slechter bedeeld dan iemand die in de bijstand zit. Ik vind het rechtvaardig als mensen die op een wachtlijst staan op hun beurt een woning krijgen. Dat zijn allemaal mensen die de steun nodig voor het verkrijgen van een dak boven hun hoofd. Daarin moet niemand voorrang krijgen, dus statushouders ook niet.’

Voortrekkersrol

Op het thema duurzaamheid konden beide heren elkaar deels vinden, al was daar wat doorvragen voor nodig. Daar waar Lokker aangaf voor het volop gaan voor een voortrekkersrol als Green Capital, vond Bakker juist dat die voortrekkersrol op landelijk niveau moet liggen. ‘Wij kunnen als Nijmegen niet de wereld verbeteren. Andere steden moeten net zoveel doen.’ Lokker: ‘In Arnhem mogen ze doen waar ze zin in hebben, als wij maar vol blijven gaan voor duurzaamheid. We moeten blijven waarmaken dat we die Green Capital zijn.’

Verdere citaten over de thema’s duurzaamheid, woningbouw, basisinkomen, bijstand en ‘scheefwonen’ uit het #studentendebat zijn op Twitter terug te vinden.