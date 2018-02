ChristenUnie biedt iedere Hattemer verkiezingsprogramma aan

HATTEM - Onder het motto 'B(l)oeiend Hattem' biedt de ChristenUnie het verkiezingsprogramma aan iedere inwoner van Hattem aan. De eerste Hattemers hebben de plannen inmiddels ontvangen uit handen van kandidaat raadsleden. Wie ook het partijprogramma aan huis wil ontvangen kan dat via de site van de ChristenUnie Hattem kenbaar maken.

Lijsttrekker Arend Palland: ‘Hattem mag merken dat de ChristenUnie er voor iedereen is. Daarom bieden we iedere inwoner van onze mooie stad met plezier ons programma aan. Zo hebben we het aangeboden aan Arjan Schrooten. Hij levert als voorzitter van de Christelijke Muziekvereniging een bijdrage aan de culturele bloei van Hattem.’

Onmisbaar

Klaas van Dieren (voorzitter van de Hattemer Ondernemersvereniging HAVO) ontving het programma uit handen van Hans Havinga (links op de foto), die als derde op de lijst staat.´De Hattemse ondernemers leveren een onmisbare bijdrage aan de bloei van onze prachtige Hanzestad. Maar dat geldt ook voor nieuwe Hattemers die een bijdrage willen leveren aan de lokale samenleving.´