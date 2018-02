Deel dit artikel:











VIDEO: Emotionele Wilma redt spartelende schapen van de dood Still uit de video van Wilma de Joode

HERWIJNEN - Ziet u een schaap op zijn rug in de wei liggen, zet het beest dan terug op z'n poten, want anders gaat 'ie dood. Wilma de Joode uit Herwijnen trekt zich het lot van de wollige dieren enorm aan; ze springt dan ook regelmatig een weiland in om een hulpeloos schaap te redden.

Zo ook afgelopen zondag. Ze zag een schaap op haar rug spartelen en twijfelde geen seconde: hup het weiland in. En dat ging er zo aan toe: Wilma zegt door te gaan met het maken van deze filmpjes tot iedereen weet wat 'ie moet doen als een schaap op zijn rug ligt.