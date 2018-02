Kees van Wonderen wordt assistent-bondscoach

BENNEKOM - Kees van Wonderen uit Bennekom wordt dinsdag door de KNVB gepresenteerd als nieuwe assistent-bondscoach. Dat meldt de NOS.

Van Wonderen wordt met Patrick Lodewijks en Jan Kluitenberg assistent van Ronald Koeman, die voor de tweede keer in dienst komt bij de KNVB. Hij was in 1998 al eens assistent-bondscoach. De voetbalbond presenteert dinsdag tijdens een persconferentie ook Nico-Jan Hoogma als nieuwe technisch directeur.

Bennekommer Van Wonderen is nu coach van Nederland onder 17 en onder 18 en stagiair bij de technische staf van VVV-Venlo. Eerder was hij onder meer assistent-trainer bij FC Twente.

Als speler kwam Van Wonderen in actie voor NEC, NAC Breda en Feyenoord. Bij de Rotterdammers won hij onder meer de landstitel en in 2002 de UEFA Cup.

RTV Rijnmond maakte twee jaar geleden deze reportage over Van Wonderen: