Deel dit artikel:











CDA Beuningen wil extra steun voor mantelzorger Foto: Wijchense omroep

WIJCHEN - Het CDA in Beuningen pleit voor de oprichting van een zogenoemd respijthuis in de regio. Dit is bedoeld als steun in de rug voor mantelzorgers.

Geschreven door Mediapartner Wijchense Omroep

Mensen die zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte, kunnen tijdelijk in het respijthuis verblijven. Hun mantelzorgers kunnen dan even op adem komen, zo stelt het CDA. CDA-lijsttrekker Pim van Teffelen vindt dat mantelzorgers veel waardering verdienen voor het werk dat ze doen. Volgens Van Teffelen heeft een aanzienlijk deel van de mantelzorgers te maken met psychische of fysieke klachten, die verband houden met oververmoeidheid. Via onze mediapartner RTV Totaal