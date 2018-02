CDA Apeldoorn wil gratis sporten voor kinderen

APELDOORN - CDA Apeldoorn presenteert het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Een punt valt op: gratis sporten voor kinderen tot 12 jaar.

Met het verkiezingsthema ‘dichtbij’ geeft bestuursvoorzitter Jacqueline van Leeuwen aan ook de komende vier jaar dicht bij de mensen in Apeldoorn te willen staan.

Het gratis sporten wil het CDA Apeldoorn gebruiken om basisscholen en kinderen te ondersteunen en te stimuleren in een gezonde levensstijl. Een ander belangrijk doel is om de komende jaren te investeren in oudere dorpen en wijken. Het CDA reserveert 40 miljoen voor het opknappen van deze gebieden.

Wat wil het CDA?

Lijsttrekker Nathan Stukker is verheugd met het verkiezingsprogramma: 'Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst. Een toekomst die om keuzes vraagt. Waar willen we heen met Apeldoorn? Wat het CDA Apeldoorn betreft blijven we bouwen aan een financieel gezonde gemeente, waarin de lasten voor onze inwoners niet worden verhoogd.'

'We bouwen aan een gemeente waarin de zorg, onderwijs, sport en bewegen, cultuur en cultureel erfgoed een belangrijke plek hebben en krijgen. We bouwen aan een gemeente, waarin iedereen kan meedoen; waarin we er zijn voor iedereen. We zijn er in het bijzonder voor hen die het onstuimige tempo van de samenleving moeilijk kunnen bijhouden.'