Partijprogramma ChristenUnie Neder-Betuwe bekend

OPHEUSDEN - Waar hecht de ChristenUnie in de gemeente Neder-Betuwe waarde aan? Kort en krachtig is dit zichtbaar in hun kernboodschap; gedetailleerde informatie vindt u in het partijprogramma.

De kernboodschap van de ChristenUnie Neder-Betuwe berust op drie pijlers, te weten: 1. Zorg voor elkaar 2. Een leefbare en duurzame toekomst voor onze dorpen 3. Een veilige en gezonde samenleving Hoe zich dit concreet vertaald naar onderwerpen als duurzaamheid, mantelzorg, wonen/werken etcetera leest u in het partijprogramma. Bekijk hier het volledige partijprogramma: Verkiezingsprogramma 2018-2022 ChristenUnie Neder-Betuwe.pdf