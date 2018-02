Deel dit artikel:











Justin Timberlake geeft concert in GelreDome Foto: EPA

ARNHEM - Justin Timberlake geeft dit jaar een concert in GelreDome. Het optreden in het Arnhemse stadion staat gepland op 24 augustus. Op 15 juli geeft hij een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De concerten zijn onderdeel van de Europese tour die Timberlake maandag aankondigde.

Kaarten voor het concert in GelreDome gaan komende maandag in de verkoop. De ticketprijs varieert tussen de 45 en 125 euro. In 2003 en 2014 stond Timberlake ook al in het Arnhemse stadion. Bekijk de reportage uit 2014: De nieuwste tour heet hetzelfde als zijn laatste album, Man Of The Woods. Het eerste optreden is op 22 juni in Parijs en Timberlake gaat ook naar Londen, Stockholm, Kopenhagen en Berlijn. Zondagnacht Nederlandse tijd trad de Amerikaanse zanger op tijdens de halftime show van de Super Bowl.