Proef met elektrische auto's in Apeldoorn

APELDOORN - De gemeente Apeldoorn start een proef waarin bewoners elektrische auto's gaan delen. Dat is maandag besloten met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het is de bedoeling dat er de komende drie jaar deelauto's op zonne-energie komen. Volgens de gemeente Apeldoorn zijn er verschillende voordelen aan dit project. Op deze manier zijn er minder parkeerplaatsen nodig, waardoor woningen beter betaalbaar zijn. Een ander voordeel is dat ouderen langer in de wijk kunnen blijven wonen omdat ze zelfstandiger kunnen zijn vanwege de deelauto's.

Politiek is blij

Wethouder Johan Kruithof is erg blij met de proef. 'Het biedt ons mogelijkheden om ervaring op te doen met duurzaam vervoer in Apeldoorn. Daar leren we zelf van maar ook andere steden in het land. Op deze manier, met het stimuleren van nieuwe, milieuvriendelijke vormen van vervoer maken we onze omgeving leefbaarder.'

Dit heeft ook weer voordelen voor het milieu, zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven. 'Mensen die auto’s delen nemen eerder de fiets of bus en minder snel de auto. Dit leidt tot zo’n 20 procent minder CO2-uitstoot. Omdat er minder uitlaatgassen in de straat komen, wordt de leefomgeving van de bewoners gezonder.'

Naast het plan met de elektrische auto's gaat de gemeente ook investeren in parkeergarage Koningshaven. Het is de bedoeling om deze op den duur volledig elektrisch te maken, oftewel een parkeergarage voor alleen maar elektrische auto's.

Meer steden

Naast Apeldoorn gaan ook Amsterdam, Amstelveen, Amersfoort, Den Haag, Rotterdam en Utrecht meedoen aan deze proef. In totaal zijn bij de proef 5.000 woningen en 200 elektrische deelauto's betrokken.