Verkoop is nieuw begin voor kok Schellekens

WINTERSWIJK - Met de verkoop van De Gulle Waard in Winterswijk komt er na 25 jaar een einde aan het tijdperk Nel Schellekens en Henk den Herder in het restaurant. Het echtpaar blijft Winterswijk echter trouw en trekt binnen enkele maanden in een nieuw pand.

'Het is klaar nu, dus gaan we met iets nieuws beginnen', vertelt Nel Schellekens, kok en mede-eigenaar van De Gulle Waard. 'Op een hele bijzondere mooie locatie gaan we door met mijn missie.'

De locatie, eveneens in Winterswijk, blijft nog even geheim. 'Alle partijen moeten tot een communicatiegeheel komen en dat is nog even wachten. Met een week of wat zijn we eruit', aldus Schellekens, die blij is dat ze ondanks andere aanbiedingen in de regio kan blijven: 'Ondanks mijn zachte G'tje ben ik Achterhoekse in mijn hart en willen we hier nooit meer weg.'

Per 1 mei wordt de sleutel van de Gulle Waard overdragen aan de nieuwe eigenaren, Marcel Smid en Judy Kesnar. 'Voor zover wij weten gaat het De Gulle Smid heten', aldus Henk den Herder. 'Zij gaan beginnen zoals wij ooit begonnen zijn, wat laagdrempelig. Met pannenkoeken, kip, schnitzels en andere leuke dingen. Maar daar kan ik eigenlijk niet te veel over zeggen, omdat wij dat ook niet weten.'