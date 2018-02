Meer Vierdaagse-inschrijvingen dan vorig jaar op eerste dag

NIJMEGEN - Ruim 9000 wandelaars hebben zich al ingeschreven voor de 102de Nijmeegse Vierdaagse. Dat zijn er meer dan vorig jaar rond deze tijd. Toen stond de teller pas rond middernacht op 9000 inschrijvingen.

De grote toename komt waarschijnlijk doordat de inschrijving dit jaar anders is geregeld. Afgelopen jaren waren er meerdere inschrijfperiodes, nu kan iedereen zich tegelijk aanmelden.

Vanochtend om 10.00 uur ging de inschrijving van start. Dat trok meteen zoveel mensen dat de site het verkeer niet aankon en tijdelijk uit de lucht was.

Geen haast

Geïnteresseerden hoeven zich niet te haasten, de inschrijfperiode duurt nog tot 23 maart. Er is plek voor 47.000 wandelaars, maar ieder jaar is het aantal aanmeldingen veel hoger en wordt er geloot. Het tijdstip van inschrijven heeft geen invloed op de kans om wel of niet ingeloot te worden.

De Vierdaagse is dit jaar van 17 tot en met 20 juli.

Zie ook: