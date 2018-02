Deel dit artikel:











Overleg over toekomst Redichemse Waard duurt langer dan gedacht Foto: Omroep Gelderland

CULEMBORG - De gesprekken over de toekomst van de Redichemse Waard in Culemborg verlopen moeizaam, maar er worden stappen gezet. Dat blijkt uit een tussentijds verslag van de betrokken partijen. Over drie maanden verwachten ze een ontwikkelplan voor het populaire uiterwaardengebied te presenteren.

Het is niet eenvoudig om tot een plan te komen waarin iedereen zich kan vinden. Grondeigenaar Bert Sanderse wil samen met aannemer Van Waning geld verdienen door in de waterplas van het voormalige zandwingebied slib te storten. Veel Culemborgers zijn hier faliekant op tegen, omdat zij vrezen dat dit ten koste gaat van de recreatiemogelijkheden die het gebied biedt. Ook zijn zij bezorgd over de gevolgen voor natuur en milieu. Compromis Het college van de gemeente Culemborg heeft van de gemeenteraad opdracht gekregen om te zoeken naar een compromis. Uitgangspunt daarbij is wel dat het niet ten koste mag gaan van de natuur, milieu en de recreatieve waarde van de Redichemse Waard. Sindsdien zitten betrokkenen met elkaar aan tafel en zijn aangekondigde rechtszaken voorlopig in de ijskast gezet. 'Kwaliteit gaat voor snelheid en het duurt langer dan we hadden voorzien', zeggen de betrokkenen nu in een gezamenlijke verklaring. Ondanks de vertraging is de hoop dus nog niet vervlogen en blijft de kans op een compromis voor de Redichemse Waard bestaan. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl