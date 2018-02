Deel dit artikel:











Brand door monteur brandbeveiliging: 'Hij was een beetje dom' Foto: Google Street View

DOETINCHEM - Het was even schrikken, maar inmiddels kunnen ze er wel een beetje om lachen bij Bosch Scharnieren in Doetinchem. Maandagmiddag was er bij het bedrijf een kleine brand door werkzaamheden aan een afzuiginstallatie.

De brand werd veroorzaakt door uitgerekend de onderhoudsmonteur van de brandbeveiliging: 'Hij is een beetje dom geweest', vertelt een medewerker van Bosch Scharnieren. De brand bleek mee te vallen, alleen was de plek in de filterkast lastig te bereiken. De brandweer heeft de rook met een grote ventilator uit de werkplaats verdreven. Niemand hoefde het pand te verlaten.