Dartlegende 'The Viking' brengt bezoek aan Bennekom: 'Ik was bijna dood, omdat ik altijd dronk'

'Ik was echt bijna dood door de drank. Nu heb ik veel plezier in wat ik doe', vertelt 'De Viking' in Bennekom. Henk de Gans observeert in een hoek van de kroeg de unieke belevenis. Een soort clinic met Andy Fordham. Op een groot bord voor de ingang staat zijn komst met grote letters aangekondigd.

Met een dikke sigaar tussen de vingers stelt de eigenaar vast dat het niet eenvoudig was Fordham naar Dartcafé de Keijzer te lokken. 'Dat kost een hoop geld', gniffelt De Gans. 'Wel een paar duizend euro inderdaad. Maar met hulp van drie vrienden, sponsors zou je kunnen zeggen, is het ons toch gelukt. Anders was het echt niet mogelijk geweest. Het is mooi dat hij hier is. Een warme, vriendelijke man. Echt waar.'

Bekijk de reportage (artikel gaat verder onder de video)

Alcoholvrij bier

De bekers met opschriften voor de beste drie darters staan al te pronken op de bar. Het is druk in de gezellige kroeg, want iedereen wil Fordham nu ook wel eens in levende lijve zien. Het gewicht waarmee de Engelsman in 2004 wereldkampioen werd, draagt hij nog steeds letterlijk met zich mee.

De alcohol laat hij tegenwoordig staan. En dat is maar goed ook. 'Ik was er bijna niet meer. Mijn lever is ook niet meer goed. Ik dronk namelijk heel erg veel. Voor tijdens en na een wedstrijd', vertelt The Viking openhartig. 'Maar nu is het alleen nog bier waar 0 procent in zit. Ik ben al tien jaar helemaal gestopt.' Fordham showt het flesje na zijn zoveelste wedstrijdje voor een enthousiast Bennekoms publiek..

De partijen duren maar kort, want er is uiteraard veel belangstelling om tegen de voormalig wereldkampioen te mogen aantreden. Ricardo Lieftink, een bekende naam in Bennekom, wint zelfs van de oude meester. Lachend: 'Ja dat kunnen er niet zo veel zeggen denk ik. Het was zenuwachtig en nerveus op het eind. En het was maar één leg natuurlijk. Maar het is mooi om mee te maken. Zijn leeftijdsgenoten spelen nog steeds op hoog niveau. Maar hij geeft na alles wat hem is overkomen niet op en is er nog steeds. Dat vind ik mooi.'

Miljoenenbusiness

Ray Martin is de entertainer die altijd met Fordham meereist. Hij is behalve omroeper in de kroeg ook zanger en vertolkt tijdens de dartpauzes liedjes van Elvis Presley om het publiek op te zwepen. Martin kent het dartwereldje door en door.

Hij verklaart het drankprobleem van veel spelers als volgt. 'Het is een concentratiesport en de druk is groot. Tegenwoordig is het miljoenenbusiness geworden. Andy is wereldkampioen geworden door een krat bier leeg te drinken. Maar het maakte hem rustig. Ik snap dat het ongeloofwaardig klinkt, maar het is bij veel meer darters gebeurd om op die manier wereldkampioen te worden.'

De Gans kijkt vanuit zijn hoekje, waar de bekers op de winnaars staan te wachten, trots toe. 'Dit jaar is het weer Heideweek. Dan proberen we hem terug te halen. Met nog drie andere bekende oud-darters. Het Bennekom Open. Dat zou mooi zijn toch?'