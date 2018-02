Deel dit artikel:











Stel sluipt woning in; vrouw voor duizend euro gedupeerd

ARNHEM - De man die we in deze zaak zoeken heeft er veel werk van gemaakt om een pinpas te stelen. Het begint allemaal als een vrouw boodschappen doet in een supermarkt in Beneden-Leeuwen.

Als ze thuis de boodschappen aan het opruimen is staan er opeens een man en vrouw binnen. De man vraagt wat te drinken en de vrouw wil naar de wc. Het slachtoffer heeft niet in de gaten gehad dat haar pinpas is meegenomen, waarschijnlijk is dat toen wel gebeurd, want ineens vertrok het duo weer. Tekst gaat verder onder de video De pas wordt op 18 oktober gebruikt. Op beelden is goed te zien hoe een man geld probeert op te nemen. Kort daarvoor hij heeft al duizend euro gepind bij een winkel in Beneden-Leeuwen. Tips? Bel dan met de politie 0800 6070. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl