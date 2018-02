Deel dit artikel:











Geluidsbox gestolen in MediaMarkt

APELDOORN - De politie is op zoek naar een vrouw die ervan wordt verdacht een geluidsbox te hebben gestolen in de MediaMarkt in Apeldoorn.

Op beelden is te zien hoe ze het boxje pakt, en even later de winkel uitloopt. Zonder te betalen. Het personeel heeft al snel door dat er iets niet klopt en zet de achtervolging in. Een medewerker probeert de auto waarin de vrouw vlucht nog te blokkeren, maar dat mislukt. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl