Rus Vyascheslav Karavaev speelgerechtigd bij Vitesse

ARNHEM - Vitesse kan donderdag in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag beschikken over Vyascheslav Karavaev. De 22-jarige verdediger uit Rusland heeft zijn werkvergunning op zak.

Vitesse laat weten dat de speler die overkwam van Sparta Praag nu speelgerechtigd is en alle formaliteiten zijn afgerond. De Rus tekende bij de Arnhemse club vlak voor het sluiten van de transfermarkt een contract voor 3,5 jaar.

Karavaev komt uit de opleiding van CSKA Moskou en speelde later voor onder meer Dukla Praag. Vitesse was vrij mager bezet op de backposities nu Alexander Büttner al geruime tijd is teruggezet naar de beloften. Arnold Kruiswijk, die ook linksback kan spelen, zit al geruime tijd in de lappenmand en kreeg onlangs weer een terugslag. Lassana Faye is nu al geruime tijd de speler op deze positie.

Trainer Henk Fraser ziet in Karavaev vooral een 'moderne rechtsback met een goede voorzet en veel snelheid.' De afgelopen weken stond Dabo rechtsback bij Vitesse. De Rus kan ook goed als linksback uit de voeten.