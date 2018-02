Deel dit artikel:











Automobilist rijdt in op man in Doesburg Foto: REGIO8

DOESBURG - Op de Kraakselaan in Doesburg is afgelopen nacht een automobilist ingereden op een 39-jarige man in Dieren.

De politie spreekt van een mogelijke poging tot doodslag. 'We zijn een onderzoek gestart nadat de man uit Dieren aangifte deed', zegt de politie. 'Een andere man zou met zijn auto op hem ingereden zijn. We hebben deze 37-jarige man uit Velp aangehouden en doen nu onderzoek.' Het is niet bekend of het slachtoffer gewond is geraakt en wat de aanleiding was voor het incident. De politie is op zoek naar getuigen.